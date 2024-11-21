В Краснодаре снесли старые гаражи и построили новый сквер

В Краснодаре, по адресу улица Московская, 72, на месте снесенных незаконных гаражей, благоустроили новый сквер имени Героя Российской Федерации Сергея Вячеславовича Палагина, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации крайцентра.
Облагораживание территории провели в рамках краевой программы инициативного бюджетирования. В сквере уложили тротуарную плитку, высадили кустарники и молодые деревья. Также для комфорта горожан установили скамейки, лавочки-качели и организовали освещение.
Ранее здесь находились несколько десятков несанкционированных гаражей, а участок утопал в мусоре. Идея изменить внешний вид данного пространства принадлежит активистам ТОС, которые обратились к депутатам Гордумы Краснодара Наталье Альшевой и Роману Баранову.
В торжественном открытии приняли участие глава администрации Прикубанского округа Евгений Беликов, директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун, депутаты Гордумы Наталья Альшева и Роман Баранов, а также вдова Героя России Ирина Палагина.
Сергей Палагин (1967−2020), военный летчик, подполковник, участник боевых действий в Чечне, Дагестане и Южной Осетии, был награжден званием Героя Российской Федерации (2004 г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». С 2019 года работал замглавы администрации Центрального округа Краснодара и заместителем атамана Екатеринодарского районного казачьего общества.
В 2021 году честь С. Палагина установили мемориальную доску по адресу улица Карякина, 19; в 2022 году — бюст в школе № 103 по улице Байбакова, 17; в 2024-м, в этой же школе, открыли Парту Героя.