В новогоднюю ночь общественный транспорт Перми изменит расписание движения

Администрация Перми запланировала изменения в расписании движения городского общественного транспорта в предстоящую новогоднюю ночь. Работу автобусов и трамваев продлят на несколько часов.
Накануне Нового года, 31 декабря, городские маршруты начнут курсировать по расписанию воскресного дня с отправлениями до 23:00.
Работу части маршрутов в новогоднюю ночь, 1 января, продлят с 01:00 до 04:00 с интервалом движения 30 мин.
В прошлую новогоднюю ночь на улицы Перми вышли автобусные маршруты № 1, № 6, № 10, № 14, № 20, № 32, № 50, № 51, № 53, № 67, № 68, № 77, а также трамвайные — № 4, № 7 и № 12.
В Пермь прибыл первый автобус-гармошка Volgabus. Автобусные маршруты города будут обслуживать 35 автобусов особо большой вместимости.