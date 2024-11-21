Согласован проект пешеходного маршрута между курортами Сочи

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что главной целью инициативы является повышение туристической привлекательности региона. Новый маршрут длиной в 7 километров соединит ключевые точки: курорты, железнодорожную станцию Эсто-Садок и поселок Красная Поляна. Большая часть тропы пройдет вдоль реки Мзымта, а также затронет территорию реки Лаура.



На сегодняшний день готово около 4 километров маршрута, включающего траволаторы и обустроенные участки набережной. В рамках проекта планируется дополнить маршрут тротуарами и мостами, а также благоустроить оставшиеся три километра пути.



Вопрос финансирования пока остается открытым. Реализация проекта рассчитана на пять лет. Власти региона уверены, что новая инфраструктура улучшит доступность горных курортов и станет дополнительным преимуществом для туристов.