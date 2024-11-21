На карантин закрыли два класса в воронежских школах

Информацию порталу 36ОН подтвердили в пресс-службе мэрии. Причиной карантина стала повышенная заболеваемость ОРВИ. Речь идет именно о двух классах. Остальные школьники продолжают обучение в прежнем режиме. О массовой заболеваемости пока разговоров не ведется. При этом в детских садах Воронежа закрытых на карантин групп нет. Между тем, как рассказали в Роспотребнадзоре, общая заболеваемость ОРВИ в области выросла. За прошедшую неделю к медикам обратились 9,5 тыс. человек, в том числе 3,8 тыс. детей. Позднее у них подтвердился диагноз ОРВИ. Вирусы гриппа в Воронежской области пока не регистрируют.