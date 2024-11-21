ГПК: более 1,6 тыс. фур ожидают на границе въезда в ЕС

Самый загруженный маршрут проходит через латвийский пункт пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина»). За сутки его контрольные службы оформили 36% большегрузов, то есть в среднем сопредельная сторона принимала три фуры из восьми положенных в час.



За сутки меньше всего грузового транспорта пропустили на свою территорию в литовском погранпереходе «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») — 22% грузовиков от нормы.



Около 340 фур ожидают въезда в Польшу перед пунктом пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи»). За 24 часа сопредельная сторона оформила 58% грузовиков от нормы.



Въезда в ЕС перед польским «Тересполем» (сопредельный «Брест») ожидают около 460 легковых автомобилей. Контрольные службы данного погранперехода приняли на свою территорию 37% транспорта.