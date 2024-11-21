189-метровый «Газпром Центр» в Минске станет самым высоким зданием Беларуси

Небоскреб, который строится на проспекте Независимости в Минске, станет самым высоким зданием в Беларуси, пишет агентство «Минск-Новости».
Начало проекту было положено в 2013-м. «Газпром» выступил инициатором строительства комплекса зданий. Над ними будет возвышаться 189-метровая высотка.
Строительные работы на этом объекте возобновились осенью 2023-го.
— Три сооружения вокруг главного небоскреба будут иметь высоту 7, 9 и 12 этажей, — сказал начальник службы по сопровождению проекта МФК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Александр Парай.
Сообщается, что в бывшем здании гостиницы, которое частично демонтируют, разместят медико-восстановительный центра с диагностическим и консультационным отделениями. Кроме того, там запланированы универсальный и тренажерный залы, бассейны.
Один из трех объектов возле высотки отдадут под отель и бизнес-апартаменты. Построят паркинг на четыре уровня, благоустроят территорию.
Возводимый на проспекте Независимости небоскреб станет самым высоким зданием Минска и Беларуси. До конца года планируется дойти до 11 этажа.
По концепции здание будет напоминать кристалл, а потому имеет неровную форму, изгибы. Высотку строят с применением высокопрочного бетона,
Завершить возведение «Газпром Центр» должны до конца 2027-го.
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