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189-метровый «Газпром Центр» в Минске станет самым высоким зданием Беларуси

189-метровая высотка «Газпром Центр» в Минске будет самым высоким зданием Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Небоскреб, который строится на проспекте Независимости в Минске, станет самым высоким зданием в Беларуси, пишет агентство «Минск-Новости».

Начало проекту было положено в 2013-м. «Газпром» выступил инициатором строительства комплекса зданий. Над ними будет возвышаться 189-метровая высотка.

Строительные работы на этом объекте возобновились осенью 2023-го.

— Три сооружения вокруг главного небоскреба будут иметь высоту 7, 9 и 12 этажей, — сказал начальник службы по сопровождению проекта МФК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Александр Парай.

Сообщается, что в бывшем здании гостиницы, которое частично демонтируют, разместят медико-восстановительный центра с диагностическим и консультационным отделениями. Кроме того, там запланированы универсальный и тренажерный залы, бассейны.

Один из трех объектов возле высотки отдадут под отель и бизнес-апартаменты. Построят паркинг на четыре уровня, благоустроят территорию.

Возводимый на проспекте Независимости небоскреб станет самым высоким зданием Минска и Беларуси. До конца года планируется дойти до 11 этажа.

По концепции здание будет напоминать кристалл, а потому имеет неровную форму, изгибы. Высотку строят с применением высокопрочного бетона,

Завершить возведение «Газпром Центр» должны до конца 2027-го.

Ранее мы писали, что изменится в Беларуси с 1 января 2025 в связи с ростом базовой величины до 42 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир.

Еще Минтруда сказало, можно ли рабочий день 3 января 2025 года перенести на субботу.

Кроме того, сообщили, что машина въехала в здание в Минске — женщина-водитель не справилась с управлением.