«Своя энергетика»: 25-летний ростовчанин объяснил, почему донские травы вкуснее китайского чая

Осень — сезон простуды и хандры, от которых ростовчане спасаются горячим чаем. А вот Алексей Дудко считает, что по-настоящему согревающий напиток в магазине не купить. За ним нужно отправляться в леса, поля и степи.
В свои 25 лет парень исходил немало тропинок в поисках даров природы. О том, какие растения можно найти, засушить и заварить, травник рассказал читателям «КП-Ростов-на-Дону».
Собственный купаж из трав даст фору любому магазинному чаю. Фото: Финенко Александра.
КОГДА ТВОЯ ДЕВУШКА БОЛЬНА.
Алексей живет в Мясниковском районе, возле пролеска. В свободное от работы на почте время собирает травы и плоды диких растений. Увлечение флорой перешло к молодому человеку по наследству от бабушки. Когда Леша приходил к ней в гости, то чувствовал приятный аромат полевой ромашки.
Бабушка считала травы лучшим лекарством от многих болезней, а вот внука больше интересовал их вкус. Алексей успел разочароваться в пакетированном чае, считая его напитком вечно спешащих офисных клерков. Тогда-то и начал собирать растения.
Летние завасы пригодятся при простуде. Фото: Финенко Александра.
— Это творческий процесс, пропитанный особыми чувствами и воспоминаниями, — говорит молодой человек. — В травяном сборе важна энергетика леса. Таким чаем можно напоить родителей, семью, любимого человека, передав таким образом частичку себя. Недавно моя девушка сильно заболела, и я отпаивал ее травами.
Алексей советует новичкам попробовать приготовить чай из душицы, чабреца, шалфея и мяты. Их можно комбинировать, смешивать, чередовать. Затем добавлять лаванду, зверобой, иссоп, тысячелистник и другие растения. И хотя время трав уже прошло, сейчас можно собирать ягодки рябины, можжевельника, шиповника, боярышника, терна. Если очень постараться, можно найти и облепиху.
Сейчас самое время собирать ягоды. Фото: Финенко Александра.
ТАК НЕ ЛЕЙ, ТАК НЕ ПЕЙ.
— Помимо трав я увлекся почечными, цветочными растениями. Варил вместе с мамой акациевый мед. Помню, как дождливым майским днем мы пошли в посадку. Собрали два пакетика акации, засыпали в кастрюлю вместе с сахаром и очень долго варили. Вообще это называют акациевым вареньем, но на вкус как мед.
По словам дончанина, из листьев деревьев — малины, вишни и груши — можно делать ферментированные чаи. По насыщенности вкуса и тонизирующим свойствам они дадут фору любому магазинному напитку.
Во время лесных прогулок можно встретить даже лисицу. Фото: Финенко Александра.
— Я бы назвал это чаем похода, его хорошо пить в дальней дороге или за работой на свежем воздухе. А вот травяной больше ассоциируется с домашним теплом и уютом.
Парень признается, что пробовал модные китайские чаи, но энергетика у них не та. К тому же они требуют определенной церемонии с правилами и эстетикой — так воду не лей, так не пей.
— В них нет русского духа, приятных теплых чувств, которыми пропитаны наши растения. В Китае ведь другие люди живут, с другими взглядами. А для жителей Ростова родной вкус подарят донские травы. Причем, в наших краях их так много, что сам я за пять лет не попробовал и половины.
В Ростовской области растут лимонный чабрец, душица, полынь, шалфей, тысячелистник, мята, монарда — она же бергамот в народе. Если увидите, обязательно сорвите!
Алексей считает, что в собственноручно собранном чае есть особая энергетика. Фото: Финенко Александра.
— Так же в наших краях можно встретить кровохлебку, чистотел, одуванчик, ромашку. Я слышал от бабушки, что вдоль рек растет иван-чай, но сам пока не видел.
Травяные сборы и сушеные фрукты не только помогут поднять иммунитет и настроение, но и станут хорошим подарком для дорогого человека. Ведь где, как не в наполненных солнцем растениях, есть столько добра и любви. Но Алексей предупреждает — если вы не знаете что за трава перед вами, даже не подходите к ней! Природа очень добра, но и очень опасна в неумелых руках. И раскроет свои богатства только бережному, внимательному и осторожному травнику.