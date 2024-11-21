«Своя энергетика»: 25-летний ростовчанин объяснил, почему донские травы вкуснее китайского чая

— В них нет русского духа, приятных теплых чувств, которыми пропитаны наши растения. В Китае ведь другие люди живут, с другими взглядами. А для жителей Ростова родной вкус подарят донские травы. Причем, в наших краях их так много, что сам я за пять лет не попробовал и половины.