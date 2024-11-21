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Стало известно, какие адреса попали под аварийное отключение света в Иркутске 21 ноября 2024

Часть домов осталась без света в Свердловском районе Иркутска и пригороде.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Непредвиденное отключение света в Иркутске 21 ноября 2024 затронуло часть домов в Свердловском районе и Марковском МО. Как сообщили в тг-канале «Свет 38», электроснабжение пропало в третьем часу дня.

Отключение света в Иркутске 21 ноября 2024.

— Под отключение попала часть домов на улицах Костычева, в посёлке Березовый, а также в СНТ Березка, СНТ Ветеран труда, СНТ Энергетик и ДНТ Воин, — поделились энергетики.

Отключение света в Иркутске 21 ноября 2024 может продлиться до шести вечера. К этому времени бригада специалистов должна восстановить энергоснабжение и найти причину перебоя.