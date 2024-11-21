Стало известно, какие адреса попали под аварийное отключение света в Иркутске 21 ноября 2024

Непредвиденное отключение света в Иркутске 21 ноября 2024 затронуло часть домов в Свердловском районе и Марковском МО. Как сообщили в тг-канале «Свет 38», электроснабжение пропало в третьем часу дня.
Отключение света в Иркутске 21 ноября 2024.
— Под отключение попала часть домов на улицах Костычева, в посёлке Березовый, а также в СНТ Березка, СНТ Ветеран труда, СНТ Энергетик и ДНТ Воин, — поделились энергетики.
Отключение света в Иркутске 21 ноября 2024 может продлиться до шести вечера. К этому времени бригада специалистов должна восстановить энергоснабжение и найти причину перебоя.