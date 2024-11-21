Водителей Нижнего Тагила предупредили о гололедице на дорогах

Госавтоинспекция Нижнего Тагила обратилась к водителям с предостережением из-за сильной гололедицы, сковавшей дороги города после сильного потепления, несвойственного для этого времени года. Об этом пишет портал ТагилЛайф.
Специалисты настоятельно советуют избегать резких маневров на дороге, неожиданного торможения, соблюдать дистанцию.
— Нужно быть готовым к возможному появлению пешеходов на дороге и максимально снижать скорость во время движения, — акцентируют внимание автолюбителей в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.
Следует помнить о правилах безопасности и пешеходам, которые должны понимать, что во время гололеда тормозной путь транспортных средств резко увеличивается.