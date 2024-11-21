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Водителей Нижнего Тагила предупредили о гололедице на дорогах

Из-за потепления улицы Нижнего Тагила сковал лед.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Нижнего Тагила обратилась к водителям с предостережением из-за сильной гололедицы, сковавшей дороги города после сильного потепления, несвойственного для этого времени года. Об этом пишет портал ТагилЛайф.

Специалисты настоятельно советуют избегать резких маневров на дороге, неожиданного торможения, соблюдать дистанцию.

— Нужно быть готовым к возможному появлению пешеходов на дороге и максимально снижать скорость во время движения, — акцентируют внимание автолюбителей в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Следует помнить о правилах безопасности и пешеходам, которые должны понимать, что во время гололеда тормозной путь транспортных средств резко увеличивается.