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Разводиться в Нижегородской области с нового года станет дорого

С 1 января 2024 года в Нижегородской области увеличатся госпошлины за услуги ЗАГСа.

В настоящее время стоимость развода составляет 650 рублей с каждого из супругов, а с начала нового года она возрастет до 5 тысяч рублей на человека.

Также с января плата за изменение имени, отчества или фамилии, включая выдачу соответствующего свидетельства, составит 5 тысяч рублей, в то время как сейчас она равняется 1,6 тысячи.

Что касается регистрации рождения и смерти, то эти услуги останутся бесплатными. Изменений не будет и в размерах госпошлины за регистрацию брака, установление отцовства, а также за истребование документов из-за границы.

Ранее мы писали, что большинство нижегородцев считают измену поводом для развода.