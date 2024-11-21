«Мы таких людей называем подснежниками»: на шиномонтажных станциях Калининграда царит ажиотаж

Обильный первый снегопад спровоцировал ажиотаж на шиномонтажных станциях Калининграда. Оказалось, немало автомобилистов тянули с заменой летней резины на зимнюю. Теперь в сервисах обрывают телефоны, выяснил «Клопс».
Утром в четверг, 21 ноября, в калининградских автосервисах говорят о резком росте спроса на услуги. «Ажиотаж есть, с утра телефон не замолкает. Мы таких людей называем подснежниками, — рассказали на одной из СТО на улице Гагарина. — Мы их сначала обзваниваем, приглашаем заранее, напоминаем. Говорят: “Нет, ещё рано, ещё тепло”. А вот ночью снег выпал, и все подснежники повылезали».
В другой шиномонтажке, на Московском проспекте, сообщили, что запись к ним заполнена на три дня вперёд. Собеседник «Клопс» поделился, что «люди дерутся в очереди» за возможность оперативно переобуть авто.
График во многих сервисах сейчас очень плотный. «Записи все на неделю вперёд практически, до среды», — сообщили на станции на улице Ялтинской.
На СТО в Балтрайоне тоже рассказывают о том, как им «оборвали все телефоны». Но ситуация, по мнению сотрудников, типична и повторяется каждый год: калининградцы до последнего надеются, что снег, видимо, не выпадет вовсе, и каждый год в своих ожиданиях обманываются.