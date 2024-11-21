«Мы таких людей называем подснежниками»: на шиномонтажных станциях Калининграда царит ажиотаж

Утром в четверг, 21 ноября, в калининградских автосервисах говорят о резком росте спроса на услуги. «Ажиотаж есть, с утра телефон не замолкает. Мы таких людей называем подснежниками, — рассказали на одной из СТО на улице Гагарина. — Мы их сначала обзваниваем, приглашаем заранее, напоминаем. Говорят: “Нет, ещё рано, ещё тепло”. А вот ночью снег выпал, и все подснежники повылезали».