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Две трубы выпали из грузовика на ходу в Новосибирске

ДТП произошло при подъеме к Ключ-Камышенскому плато.

Источник: Комсомольская правда

Две огромные трубы вылетели из грузовика прямо на ходу в Новосибирске. Это произошло, когда автомобиль поворачивал направо. Водитель сразу остановился.

— Потерял две огромные трубы самогруз при подъеме к Ключ-Камышенскому плато, — пишет Telegram-канал АСТ-54 Black.

К слову, об аналогичном ДТП стало известно вечером 20 ноября. Деревянный брусок выпал из грузовика посреди дороги на Ватутина. Водитель не заметил пропажу и уехал дальше. Вернулся ли он потом, не известно.

Ранее стало известно, что под Новосибирском пассажирский автобус съехал в кювет. В салоне находились девять человек.