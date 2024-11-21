Две трубы выпали из грузовика на ходу в Новосибирске

Две огромные трубы вылетели из грузовика прямо на ходу в Новосибирске. Это произошло, когда автомобиль поворачивал направо. Водитель сразу остановился.
— Потерял две огромные трубы самогруз при подъеме к Ключ-Камышенскому плато, — пишет Telegram-канал АСТ-54 Black.
К слову, об аналогичном ДТП стало известно вечером 20 ноября. Деревянный брусок выпал из грузовика посреди дороги на Ватутина. Водитель не заметил пропажу и уехал дальше. Вернулся ли он потом, не известно.
Ранее стало известно, что под Новосибирском пассажирский автобус съехал в кювет. В салоне находились девять человек.