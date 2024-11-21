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В Омске откажутся от запуска салюта на Новый год

Запуск фейерверков отложен до завершения СВО.

Источник: Om1 Омск

В этом году в Омске снова не будет праздничного салюта на Новый год. От него отказались по той же причине, что и годом ранее.

«Ранее наш губернатор Виталий Павлович Хоценко говорил, что салюты и фейерверки будем запускать, когда наши защитники вернутся с Победой», — прокомментировала порталу Om1.ru пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Добавим, что в прошлом году глава региона рекомендовал главам муниципальных образований отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь, а запланированные на эти цели средства направить на решение острых социальных вопросов.