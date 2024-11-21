В Омске откажутся от запуска салюта на Новый год

В этом году в Омске снова не будет праздничного салюта на Новый год. От него отказались по той же причине, что и годом ранее.
«Ранее наш губернатор Виталий Павлович Хоценко говорил, что салюты и фейерверки будем запускать, когда наши защитники вернутся с Победой», — прокомментировала порталу Om1.ru пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Добавим, что в прошлом году глава региона рекомендовал главам муниципальных образований отказаться от запуска салютов в новогоднюю ночь, а запланированные на эти цели средства направить на решение острых социальных вопросов.