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Морозы до −22 нагрянут в Новосибирскую область на выходных

Об этом предупредили синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 65% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области на выходных резко похолодает. Температура воздуха местами опустится до −22 градусов, сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В субботу, 23 ноября, будет −12…-17 градусов, местами до −22 градусов, — говорится в сообщении метеорологов. — Днем будет −5…-10 градусов, местами до −15 градусов.

В воскресенье, 24 ноября, в Новосибирской области тоже будет морозно. Ночью метеорологи обещают до −18 градусов, а днем будет −13 градусов. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 13 метров в секунду в субботу и до семи метров в секунду в воскресенье.