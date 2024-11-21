Морозы до −22 нагрянут в Новосибирскую область на выходных

В Новосибирской области на выходных резко похолодает. Температура воздуха местами опустится до −22 градусов, сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— В субботу, 23 ноября, будет −12…-17 градусов, местами до −22 градусов, — говорится в сообщении метеорологов. — Днем будет −5…-10 градусов, местами до −15 градусов.
В воскресенье, 24 ноября, в Новосибирской области тоже будет морозно. Ночью метеорологи обещают до −18 градусов, а днем будет −13 градусов. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до 13 метров в секунду в субботу и до семи метров в секунду в воскресенье.