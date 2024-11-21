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В Новосибирской области 40 школ двукратно переполнены

Проблема связана со строительством домов.

Источник: Комсомольская правда

В школах Новосибирской области отмечается острая нехватка мест. Об этом сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних региональной прокуратуры Инна Чумакова на пресс-конференции ТАСС.

— В 40 учреждениях количество учеников превышает число мест, предусмотренных проектной наполняемостью образовательной организации. Проблема во многом связана со строительством большого количества новых жилых домов. С мэрией Новосибирска заключено 76 соглашений с инвесторами, в рамках которых будет производиться либо строительство объектов, либо капитальный ремонт школ с увеличением мест для детей, либо проектирование и передача объектов мэрии, — информирует Чумакова.

Прокурор Ленинского района Новосибирска Денис Петраш сообщил, что только в школах Ленинского района обучается более 40 тысяч детей. При этом сами учреждения могут вместить только 26 тысяч школьников.

образование