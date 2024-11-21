В Ростове перенесли сроки реконструкции парка «Дружба»

В Ростове-на-Дону перенесли сроки по реконструкции парка «Дружба». Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии в гордуме, сообщает Donnews.
По данным издания, в этом году в рамках муниципальной программы подрядчики должны были сдать два объекта — парк «Дружба» и сквер «Пионерский». Реконструкцию должны были завершить до 20 ноября. Работы в сквере удалось выполнить в срок, а вот в «Дружбе» — нет.
Прокурор Ростовской области Роман Прасков сообщал о том, что парк вошел в перечень проблемных объектов этого года еще на заседании по реализации нацпроектов. Теперь объекты завершат в 2025 году.
Благоустройством объекта занимается компания из Ставропольского края. Областная прокуратура уже судится с подрядчиком.
Напомним, парк «Дружба» начали реконструировать еще в 2022 году. Работы выполнялись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».