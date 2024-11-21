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В Ростове перенесли сроки реконструкции парка «Дружба»

Реконструкцию парка «Дружба» в Ростове-на-Дону не завершили в срок.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону перенесли сроки по реконструкции парка «Дружба». Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии в гордуме, сообщает Donnews.

По данным издания, в этом году в рамках муниципальной программы подрядчики должны были сдать два объекта — парк «Дружба» и сквер «Пионерский». Реконструкцию должны были завершить до 20 ноября. Работы в сквере удалось выполнить в срок, а вот в «Дружбе» — нет.

Прокурор Ростовской области Роман Прасков сообщал о том, что парк вошел в перечень проблемных объектов этого года еще на заседании по реализации нацпроектов. Теперь объекты завершат в 2025 году.

Благоустройством объекта занимается компания из Ставропольского края. Областная прокуратура уже судится с подрядчиком.

Напомним, парк «Дружба» начали реконструировать еще в 2022 году. Работы выполнялись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».