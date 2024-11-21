В Ростове перенесли сроки реконструкции парка «Дружба»

По данным издания, в этом году в рамках муниципальной программы подрядчики должны были сдать два объекта — парк «Дружба» и сквер «Пионерский». Реконструкцию должны были завершить до 20 ноября. Работы в сквере удалось выполнить в срок, а вот в «Дружбе» — нет.