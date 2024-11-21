Белорусы оставили больше 1,5 миллиона подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты

Более 1,5 млн подписей собрано за выдвижение действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в качестве кандидата на выборах-2025, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Помните, Первый предлагал остановить сбор подписей в поддержку своей кандидатуры? А их уже — больше 1,5 миллионов!», — говорится в сообщении.
Информируют, что этот вопрос и другие 21 ноября обсудят на встрече президента с руководителем и координаторами инициативной группы.
Напомним, что выборы президента Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
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