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Белорусы оставили больше 1,5 миллиона подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты

Более 1,5 млн белорусов подписались за выдвижение Лукашенко кандидатом на выборы.

Источник: Комсомольская правда

Более 1,5 млн подписей собрано за выдвижение действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в качестве кандидата на выборах-2025, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Помните, Первый предлагал остановить сбор подписей в поддержку своей кандидатуры? А их уже — больше 1,5 миллионов!», — говорится в сообщении.

Информируют, что этот вопрос и другие 21 ноября обсудят на встрече президента с руководителем и координаторами инициативной группы.

Напомним, что выборы президента Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

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