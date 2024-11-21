Власти Уфы обустроят в городе 25 новогодних городков

Сегодня, 21 ноября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей личной странице в социальных сетях рассказал, как в городе проходит подготовка к празднованию Нового года.
В парке Волна в микрорайоне Затон установили елку. Сейчас идет процесс ее украшения, скоро рабочие приступят к монтажу световых и ледяных фигур.
Всего в столице Башкирии планируют организовать 25 новогодних городков, а также обустроить более 150 площадок во дворах и возле торговых центров.
В этом году каждому району выделят дополнительный бюджет на открытие новых фотозон с монтажом светодиодных гирлянд. Сейчас идет сбор предложений по локациям.
В своей публикации Мавлиев выразил уверенность в том, что главы предприятий и учреждений активно подключатся к праздничному оформлению фасадов и прилегающих территорий.
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