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Создан промышленный метод синтеза противомикробных наночастиц из церия

По словам профессора Первого МГМУ имени Сеченова Екатерины Силиной, наночастицы можно использовать для производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, обеспечив их частичное импортозамещение.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские материаловеды разработали подход, позволяющий в промышленных масштабах производить наночастицы из оксида церия, которые обладают антибактериальным и ранозаживляющим эффектом. Ученые добились 99,99% чистоты наночастиц, благодаря чему их можно использовать для производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

«Теперь можно говорить о производстве новых нанопрепаратов с регенеративным и антимикробным эффектом для нужд медицины, как минимум, в масштабах нашей страны. В случае положительного результата с опытами на животных мы сможем выводить наш продукт в сферу медицинских услуг и обеспечить частичное импортозамещение иностранных лекарственных средств», — пояснила профессор Первого МГМУ имени Сеченова Екатерина Силина, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Исследователи за последние годы создали множество различных наноструктур из оксида церия, обладающих антиоксидантными, противомикробными и ранозаживляющими свойствами. Для их практического использования необходимо создание методик синтеза подобных наноструктур и их дальнейшей обработки, которые позволяли бы быстро получать большие порции подобных наноматериалов, а не нанограммы и граммы этих соединений.

Российским ученым удалось создать относительно простой и при этом технологичный способ получения цериевых наночастиц. В его рамка исследователи растворяют оксид церия в азотной кислоте, затем смешивают нитрат церия с карбонатом аммония, что приводит к образованию осадка карбоната церия. Нагрев этого материала до высоких температур приводит к образованию наночастиц церия, размерами и структурой которых можно гибко управлять, меняя температуру и длительность отжига.

Подобным образом, как отмечают материаловеды, можно производить килограммы наночастиц. В ходе последующих опытов ученые подобрали оптимальные параметры производства наноматериалов, позволяющие получать сверхчистый наноцерий с диаметром частиц порядка 10 нанометров, который при этом обладает особой кристаллической решеткой, способствующей нейтрализации активных форм кислорода и прочих агрессивных молекул.

Работу этих наночастиц исследователи проверили в опытах на культурах синегнойной палочки, а также на клетках соединительной ткани и кожи человека. Эти эксперименты показали, что наночастицы активно подавляли рост микробов и при этом они стимулировали обмен веществ в человеческих клетках и ускоряли их деление до двух раз. В перспективе, это будет ускорять регенерацию поврежденной кожи и защищать ее от инфекций, подытожили исследователи.

О наночастицах из церия.

Российские и зарубежные ученые уже много лет исследуют свойства различных наночастиц на базе церия и его соединений. Эти наноструктуры, как показывают многочисленные эксперименты, могут использоваться для защиты организма от действия ионизирующего излучения, а также для повышения качества и безопасности контрастирующих агентов для магнитно-резонансной томографии и в качестве мощных антиоксидантов.