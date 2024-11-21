Создан промышленный метод синтеза противомикробных наночастиц из церия

Работу этих наночастиц исследователи проверили в опытах на культурах синегнойной палочки, а также на клетках соединительной ткани и кожи человека. Эти эксперименты показали, что наночастицы активно подавляли рост микробов и при этом они стимулировали обмен веществ в человеческих клетках и ускоряли их деление до двух раз. В перспективе, это будет ускорять регенерацию поврежденной кожи и защищать ее от инфекций, подытожили исследователи.