Власти рассказали, когда откроют парковку возле СК «Юность»

«Здесь будет такая же гибкая ценовая политика, как это сделано, например, у детских поликлиник. Там парковка является бесплатной для родителей, которые привезли в поликлинику своего ребёнка на машине. И этот интерфейс у нас уже полностью отработан на поликлинике на ул. Горького. Ровно по такому же принципу будет функционировать и данная парковка», — сообщала ранее глава администрации Елена Дятлова.