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Власти рассказали, когда откроют парковку возле СК «Юность»

На долгий ремонт пользователи соцсетей пожаловались губернатору в интернете.

Калининградцы начали задавать вопросы о продолжительности ремонта парковки у спорткомплекса «Юность».

Со слов местных жителей, в этой части города находится множество детских спортивных секций, а так же бассейн. Привозить и увозить детей стало крайне неудобно из-за отсутствия места, где можно припарковать машину и отвести ребенка.

«При благоустройстве территории, прилегающей к спорткомплексу “Юность”, до конца года обустроим и парковку», — пообещали в городской администрации.

Так же, как ранее было отмечено властями, парковка станет платной.

«Здесь будет такая же гибкая ценовая политика, как это сделано, например, у детских поликлиник. Там парковка является бесплатной для родителей, которые привезли в поликлинику своего ребёнка на машине. И этот интерфейс у нас уже полностью отработан на поликлинике на ул. Горького. Ровно по такому же принципу будет функционировать и данная парковка», — сообщала ранее глава администрации Елена Дятлова.