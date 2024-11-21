Власти рассказали, когда откроют парковку возле СК «Юность»

Калининградцы начали задавать вопросы о продолжительности ремонта парковки у спорткомплекса «Юность».
Со слов местных жителей, в этой части города находится множество детских спортивных секций, а так же бассейн. Привозить и увозить детей стало крайне неудобно из-за отсутствия места, где можно припарковать машину и отвести ребенка.
«При благоустройстве территории, прилегающей к спорткомплексу “Юность”, до конца года обустроим и парковку», — пообещали в городской администрации.
Так же, как ранее было отмечено властями, парковка станет платной.
«Здесь будет такая же гибкая ценовая политика, как это сделано, например, у детских поликлиник. Там парковка является бесплатной для родителей, которые привезли в поликлинику своего ребёнка на машине. И этот интерфейс у нас уже полностью отработан на поликлинике на ул. Горького. Ровно по такому же принципу будет функционировать и данная парковка», — сообщала ранее глава администрации Елена Дятлова.