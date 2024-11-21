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Под Ростовом осудили бывшего сотрудника ДПС за фейковые доказательства

В Волгодонском районе экс-сотрудник ДПС получил штраф за фальсификацию доказательств.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области бывшего правоохранителя осудили за подделку доказательств. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.

Суд установил, что в апреле этого года бывший инспектор ДПС заступил на суточное дежурство в городе Волгодонске. Во время патрулирования он остановил автомобиль. В ходе осмотра бывший сотрудник ДПС совершил фальсификацию доказательств по административной статье «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Суд приговорил его к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в марте этого года в Ростовском областном суде вынесли приговор экс-полицейскому, который устроил смертельное ДТП в Таганроге. В аварии погибла невеста мужчины, с которой он ехал на день рождения.