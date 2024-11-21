Под Ростовом осудили бывшего сотрудника ДПС за фейковые доказательства

Суд установил, что в апреле этого года бывший инспектор ДПС заступил на суточное дежурство в городе Волгодонске. Во время патрулирования он остановил автомобиль. В ходе осмотра бывший сотрудник ДПС совершил фальсификацию доказательств по административной статье «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».