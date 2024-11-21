Храму быть: несмотря на мнение жителей, землю на Патрокле передали для религиозных целей

Напомним, что ранее в рамках общественных обсуждений, проведенных среди жителей микрорайона Патрокл во Владивостоке, 95,7% участников высказались против передачи земли для религиозных целей. Из 139 идентифицированных проголосовавших только 6 человек выступило за осуществление проекта, против — остальные 133 участника. Количество граждан и юрлиц, не прошедших идентификацию — 114, среди них те, кто не приложил документы.