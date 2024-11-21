Храму быть: несмотря на мнение жителей, землю на Патрокле передали для религиозных целей

Во Владивостоке храм на Патрокле, против строительства которого голосовали местные жители, все-таки появится в микрорайоне. Городская администрация установила земельному участку с кадастровым номером 25:28:030014:5693 вид использования, разрешающий религиозную деятельность, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на постановление главы Владивостока от 20.11.2024 № 3319.
Участок расположен на въезде в микрорайон Патрокл — на улице Басаргина со стороны моря. В ранее упомянутом постановлении говорится о предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования «Религиозное использование», «Осуществление религиозных обрядов», «Религиозное управление и образование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:030014:5693 площадью 7376 кв. м, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Басаргина.
Напомним, что ранее в рамках общественных обсуждений, проведенных среди жителей микрорайона Патрокл во Владивостоке, 95,7% участников высказались против передачи земли для религиозных целей. Из 139 идентифицированных проголосовавших только 6 человек выступило за осуществление проекта, против — остальные 133 участника. Количество граждан и юрлиц, не прошедших идентификацию — 114, среди них те, кто не приложил документы.