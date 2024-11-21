«Собаки не виноваты в том, что они без дома»: в Приморье решают проблему с нечипированными животными

С 1 января следующего года в Приморье введут штраф за отсутствие у собак обязательной регистрации. Новый законопроект затронет не только питомцев, но и безнадзорных животных, которые продолжают беспокоить жителей края. В здании правительства региона прошла пресс-конференция, посвященная чипированию собак, которую посетил корреспондент «Комсомольской правды — Дальний Восток». Руководитель государственной ветеринарной инспекции Станислав Крушинский и учредитель общественной организации кинологический и фелинологический клуб «Аристократ» Галина Плутахина рассказали, что это за процедура, как она проходит и какая грозит ответственность за отсутствие маркировки у собак.
Борьба с самовыгулом
Как объяснил Станислав Крушинский, регистрация домашних собак включает в себя чипирование животного и внесение данных о нем в систему «Хорриот». В первую очередь данную меру приняли для того, чтобы попавшее в службу отлова животное можно было вернуть хозяину, просканировав чип, также это поможет бороться с самовыгулом:
«Самый большой процент собак, который проходит через службу отлова, это даже не безнадзорные дворняжки, а чьи-то питомцы на самовыгуле. Люди оставляют заявки, специалисты выезжают на место и находят этих перепуганных собак, которые каким-то образом оказались на улице и теперь представляют угрозу для других жителей. Нужно нести ответственность за тех, кого вы приручили».
По словам Станислава Крушинского, следить за исполнением закона будут административные комиссии вместе с сотрудниками полиции:
«Если вы знаете, что чья-то собака не чипирована, можете снять ее на видео, направить в полицию, сотрудники которой установят владельца, передадут материал в комиссию. В случае отсутствия идентификации животного будет грозить ответственность».
За отсутствие чипа с 1 января следующего будет предусмотрен штраф: для физических лиц — 5 тысяч рублей, для юридических — 30 тысяч. Выписывать его будут до тех пор, пока владелец собаки не чипирует питомца за отведенный для этого срок.
Чипировать домашних и охранных
Наверняка многих интересует, что представляет собой эта процедура чипирования. Как объяснила Галина Плутахина, есть два вида маркировки.
Первый вид — это чип, который внедряют под кожу домашним животным, он делается один раз и навсегда, а подделать его невозможно. Второй — бирка, которая находится на ухе бездомных собак, она подтверждает, что животное вакцинировано и стерилизовано. На данный момент регистрация бесплатна, нужно только оплатить чип стоимостью 500 рублей.
Чтобы чипировать своего питомца, необходимы следующие документы: паспорт владельца, номер электронной почты, куда придет сообщение после регистрации животного, ветеринарный паспорт, кличка, возраст, пол собаки, данные о вакцинации против бешенства.
Учредитель «Аристократа» добавила, что чипировать нужно и тех собак, которые живут на территории каких-либо предприятий или на стоянках:
«Охранные собаки — это те, что находятся на территориях ООО или индивидуальных предпринимателей. Во Владивостоке существует большая проблема с собаками, которые живут на стоянках и кидаются на прохожих. В таком случае ответственность несут юридические лица — ИП, некоммерческие организации, фонды. Но мое мнение, собаки не виноваты в том, что они бездомные, это проблема, которые создали люди, и нам эту проблему необходимо решить».
Многих владельцев собак также интересует вопрос, как должен осуществляться выгул собак. По словам Станислава Крушинского, если собака выше средней, то ее нужно выгуливать на поводке и с намордником, чтобы обезопасить окружающих, особенно это касается опасных пород.
Напомним, ранее в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM кинолог, судья по экстерьеру всех пород, руководитель Приморского краевого клуба служебного собаководства Олег Янчев рассказал, как правильно выбрать питомца.