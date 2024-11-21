«Собаки не виноваты в том, что они без дома»: в Приморье решают проблему с нечипированными животными

«Охранные собаки — это те, что находятся на территориях ООО или индивидуальных предпринимателей. Во Владивостоке существует большая проблема с собаками, которые живут на стоянках и кидаются на прохожих. В таком случае ответственность несут юридические лица — ИП, некоммерческие организации, фонды. Но мое мнение, собаки не виноваты в том, что они бездомные, это проблема, которые создали люди, и нам эту проблему необходимо решить».