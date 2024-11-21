Власти Башкирии решили наказывать инвалидов за нарушение закона менее жестко

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, законопроект отражает стремление властей создать условия, при которых у людей с инвалидностью получится чувствовать себя увереннее в социуме. Часто, считает спикер, они находятся в уязвимом положении и вынуждены сталкиваться с множеством барьеров в повседневности.