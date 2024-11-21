Власти Башкирии решили наказывать инвалидов за нарушение закона менее жестко

Парламент Башкирии готовится принять закон, который смягчит административную ответственность для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.
В кодекс региона об административных правонарушениях будут введены следующие обстоятельства: наличие на иждивении ребенка-инвалида, а также совершение административного правонарушения лицом с инвалидностью первой или второй группы.
Депутаты считают, что закон позволит более гуманно относиться к инвалидам и соответствует целям Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.
По словам председателя Курултая Константина Толкачева, законопроект отражает стремление властей создать условия, при которых у людей с инвалидностью получится чувствовать себя увереннее в социуме. Часто, считает спикер, они находятся в уязвимом положении и вынуждены сталкиваться с множеством барьеров в повседневности.
— Учитывать их особые потребности и ограниченные возможности при назначении административных санкций было бы справедливым шагом со стороны государства. Мы понимаем, насколько важно учитывать особенности их жизни, особенно когда речь идет о правовых аспектах, — заявил Толкачев.
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