Слово 2024 года в науке объявят на IV Конгрессе молодых ученых

«Акция “Слово года” развивается: в этом году Институт Пушкина совместно с официальным порталом Десятилетия науки и технологий Наука.рф инициировали новый совместный спецпроект — “Слово года в науке”. На Конгрессе молодых ученых, который пройдет с 27 по 29 ноября, будут объявлены результаты исследования о главных тенденциях в научном словоупотреблении», — говорится в сообщении.