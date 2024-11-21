Слово 2024 года в науке объявят на IV Конгрессе молодых ученых

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назовет слово 2024 года в науке на IV Конгрессе молодых ученых. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.
«Акция “Слово года” развивается: в этом году Институт Пушкина совместно с официальным порталом Десятилетия науки и технологий Наука.рф инициировали новый совместный спецпроект — “Слово года в науке”. На Конгрессе молодых ученых, который пройдет с 27 по 29 ноября, будут объявлены результаты исследования о главных тенденциях в научном словоупотреблении», — говорится в сообщении.
Уточняется, что эксперты института проведут специализированный опрос среди представителей ведущих отечественных научных организаций и вузов, по результатам которого будут выявлены наиболее значимые слова в научном словоупотреблении 2024 года для представителей различных научных направлений.
IV Конгресс молодых ученых состоится 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. ТАСС — информационный партнер конгресса.