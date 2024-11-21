«Комсомольская правда» и компания «Полюс Сухой Лог» проводят викторину

Ноябрь в истории российской золотодобычи — особый месяц. В ноябре 1700 года Петр I издал «Горное Узаконение», призывающее людей к поискам золота и других металлов, указав воеводам, бургомистрам и приказным людям «на Москве и в городах сыскивать золотых и серебряных и медных и иных руд». Способы разведки месторождений, разумеется, за пролетевшие столетия изменились кардинально. Неизменным остается высокий интерес к золоту, многочисленным стереотипам и мифам, с ним связанным.
«Комсомольская правда» и золотодобывающая компания «Полюс Сухой Лог» проводят специальную ноябрьскую викторину. В наших соцсетях можно найти вопросы о золоте, его свойствах и добыче. И те, кто первым найдёт все правильные ответы, получит классные призы: термокружку с логотипом компании и флешку с документальным мини-сериалом «Золото открытий». Фильм посвящён современной золотодобыче, его серии снимались в том числе в Бодайбинском районе, самом «золотом» в Приангарье.
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