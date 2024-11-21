«Комсомольская правда» и компания «Полюс Сухой Лог» проводят викторину

«Комсомольская правда» и золотодобывающая компания «Полюс Сухой Лог» проводят специальную ноябрьскую викторину. В наших соцсетях можно найти вопросы о золоте, его свойствах и добыче. И те, кто первым найдёт все правильные ответы, получит классные призы: термокружку с логотипом компании и флешку с документальным мини-сериалом «Золото открытий». Фильм посвящён современной золотодобыче, его серии снимались в том числе в Бодайбинском районе, самом «золотом» в Приангарье.