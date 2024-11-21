Арестованный красноярский бизнесмен Егоров уверен, что его оговорили

Арестованный по подозрению в мошенничестве красноярский бизнесмен Владимир Егоров считает, что его оговорили. Видео из зала суда, где бизнесмену избирали меру пресечения, опубликовал Telegram-канал «Сибирский Гамбит».
Глава «УСК Сибиряк» Владимир Егоров уверен, что основания для уголовного преследования отсутствуют. Они строятся якобы на показаниях другого фигуранта — бывшего главы «УКС» Александра Мещерякова, структура которого была заказчиком выполнения работ по строительству развязки через Северное шоссе.
Егоров утверждает, что Мещеряков его оговорил, чтобы избежать ареста. Помимо этого, как говорит Егоров, структура Мещерякова осталась должна ему 300 млн рублей. В этом споре разбирается суд.
Напомним, что Владимира Егорова подозревают в мошенничестве на 71 млн рублей. Он многократно завысил стоимость балок и внес недостоверные сведение в проектную документацию, что позволило ему похитить 71 млн рублей. Заказчик, зная о махинациях, подписал документы.
Ранее сообщалось о заключении под стражу Владимира Егорова. Он пробудить в заключении до 18 января.