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Центробанк назвал причины высоких цен на бензин в Ростовской области

В Ростовской области стоимость бензина выросла на 5,03%

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области назвали причину роста стоимости бензина. Об этом сообщили специалисты Центробанка 20 ноября.

Эксперты выяснили, что в сентябре этого года прирост стоимости непродовольственных товаров составил 4,73%, а в октябре разница увеличилась до 5,03%. В этот перечень входит и бензин.

По данным специалистов, стоимость моторного топлива в октябре в сравнении с сентябрем выросла незначительно. К этому привело снижение предложения на внутреннем рынке. При этом в прошлом году бензин, наоборот, стал дешевле из-за вступивших в силу ограничений на его экспорт.

Напомним, в Ростовской области реконструируют участок трассы М-4 «Дон». На отрезке дороги от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая необходимо провести ремонт. По словам врио губернатора области, ключевая магистраль должна стать еще комфортнее для жителей региона.