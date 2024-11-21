Центробанк назвал причины высоких цен на бензин в Ростовской области

По данным специалистов, стоимость моторного топлива в октябре в сравнении с сентябрем выросла незначительно. К этому привело снижение предложения на внутреннем рынке. При этом в прошлом году бензин, наоборот, стал дешевле из-за вступивших в силу ограничений на его экспорт.