Центробанк назвал причины высоких цен на бензин в Ростовской области

Жителям Ростовской области назвали причину роста стоимости бензина. Об этом сообщили специалисты Центробанка 20 ноября.
Эксперты выяснили, что в сентябре этого года прирост стоимости непродовольственных товаров составил 4,73%, а в октябре разница увеличилась до 5,03%. В этот перечень входит и бензин.
По данным специалистов, стоимость моторного топлива в октябре в сравнении с сентябрем выросла незначительно. К этому привело снижение предложения на внутреннем рынке. При этом в прошлом году бензин, наоборот, стал дешевле из-за вступивших в силу ограничений на его экспорт.
Напомним, в Ростовской области реконструируют участок трассы М-4 «Дон». На отрезке дороги от Каменска-Шахтинского до обхода Аксая необходимо провести ремонт. По словам врио губернатора области, ключевая магистраль должна стать еще комфортнее для жителей региона.