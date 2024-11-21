Кандидаты в президенты Беларуси смогут выступить по ТВ в прямом эфире

Центральная избирательная комиссия Беларуси рассказала, в каких СМИ выступят кандидаты в президенты и где будут опубликованы их предвыборные программы.
Сообщается, что предвыборные программы кандидатов будут публиковать в газетах «Рэспублiка» и «Звязда».
Каждый кандидат в президенты получит возможность два раза выступить в прямом эфире телеканала «Беларусь 1» и Первого национального канала Белорусского радио.
«На каждое выступление кандидату зарезервировано не более 30 минут», — сообщили в ЦИК.
Эфирное время дадут в период с 8 по 17 января 2025 года по рабочим дням.
Выступления будут выходить в эфир в прайм-тайм: по телевидению с 19.00 до 20.00, на радио — с 8.00 до 9.00.
Обращают внимание на то, что кандидаты могут записать выступление, чтобы оно транслировалось в записи.
Отмечается, что конкретные даты и время выступлений будут определяться жеребьевкой после регистрации кандидатов в президенты.
Информируют, что с предвыборным выступлением кандидат в президенты выступает лично. А вот для участия в теледебатах он вправе направить свое доверенное лицо.
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