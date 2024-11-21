Лукашенко заявил, что не ожидал 1,5 миллиона подписей за свое выдвижение на выборы

Лукашенко сказал, что никакое давление абсолютно не нужно. В том числе, чтобы не возникали потом лишние вопросы. Именно поэтому в электоральной кампании приходится действовать очень аккуратно. Но еще президент сказал, что не ждал, что в его поддержку будет собрано такое количество подписей.