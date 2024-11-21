Лукашенко заявил, что не ожидал 1,5 миллиона подписей за свое выдвижение на выборы

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил уже собранные более 1,5 миллиона подписей за его выдвижение на президентских выборах в январе 2025 года, пишет БелТА.
Так, 21 ноября на встрече с руководителем и координаторами инициативной группы Александр Лукашенко поблагодарил координаторов и членов инициативных групп. При этом он отметил аккуратность работы инициативных групп, назвал их тактику правильной.
— Вы, не считаясь со временем, знаю, что очень аккуратно и осторожно все это делаете. Никого не заставляете, не поддавливаете. Это правильно, — подчеркнул глава республики.
Лукашенко сказал, что никакое давление абсолютно не нужно. В том числе, чтобы не возникали потом лишние вопросы. Именно поэтому в электоральной кампании приходится действовать очень аккуратно. Но еще президент сказал, что не ждал, что в его поддержку будет собрано такое количество подписей.
— Но по тому количеству подписей, которое вы собрали, — это катастрофическая работа. Я даже не ожидал, что так будет, — прокомментировал он.
В продолжение Александр Лукашенко сказал, чтобы члены инициативной группы сами определились насчет дальнейших действий и не напрягались излишне.
— Не надо напрягать членов инициативной группы, чтобы они бегали, перенапрягались. Бегали по домам за людьми и чего-то просили или устраивали лишние пункты сбора подписей. И так собрано достаточное количество, — уверен белорусский лидер.
Ранее мы писали, что белорусы оставили больше 1,5 миллиона подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив БГПУ, сказав о его статусе в системе образования.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.