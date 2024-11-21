Красноярцы потребовали извинений от историка, оскорбившего память Астафьева

Причиной возмущения членов законодательного собрания стала появившаяся в Сети видеозапись с сентенциями Спицына относительно знаменитого русского писателя, участника Великой Отечественной войны Виктора Петровича Астафьева и его творчества.
Содержание высказываний упомянутого историка касается, в частности, романа «Прокляты и убиты», в котором автор, по мнению критика, искажает действительность военных лет.
Однако это один из многих случаев, когда то, что сказано, менее важно, чем то, как сказано. Именно форма, в которую Спицын облек содержание, вызвала негодование многих красноярцев. Историк оперирует оскорбительной лексикой, не гнушаясь бранью, не смущаясь несоответствием между масштабом личности большого самобытного писателя и уровнем собственной персоны.
Сегодня на заседании сессии краевого парламента председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина зачитала заявление депутатов и других красноярцев, шокированных высказываниями Спицына: «Мы требуем публичных извинений перед жителями Красноярского края», — говорится в тексте.
Спикер ЗС Алексей Додатко поддержал коллег: «Московский историк допустил высказывания откровенно хамского характера, которые абсолютно несправедливы в отношении Виктора Петровича».