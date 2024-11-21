Красноярцы потребовали извинений от историка, оскорбившего память Астафьева

Однако это один из многих случаев, когда то, что сказано, менее важно, чем то, как сказано. Именно форма, в которую Спицын облек содержание, вызвала негодование многих красноярцев. Историк оперирует оскорбительной лексикой, не гнушаясь бранью, не смущаясь несоответствием между масштабом личности большого самобытного писателя и уровнем собственной персоны.