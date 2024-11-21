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Памятник Ленину передвинут под Калининградом

В городе Черняховске Калининградской области решили переместить памятник Владимиру Ленину. Причина — реконструкция площади, на которой он расположен.

Об этом говорили на заседании художественного совета при главе администрации округа. Площадь Ленина планируют привести в порядок в рамках проекта «Пространство человека». Черняховск стал одним из победителей конкурса по созданию комфортной городской среды.

В ходе реконструкции хотят немного сузить проезжую часть. На площади появится «сухой» фонтан с подсветкой. Планируют разместить и торговые павильоны в виде фахверковых строений, благоустроить зеленую территорию.

Предварительно, памятник вождю перенесут в сквер у Центра культуры и досуга. Памятник Владимиру Ленину в Черняховске находится на центральной площади города. Его установили 3 ноября 1960 года.

За тем, чтоб памятник перенесли, а не убрали обещают следить местные активисты. А то всякое может быть. К примеру, памятник Ленину в городе Ревда Екатеринбургской области еще в августе увезли на краткосрочную реставрацию, но так и не могут вернуть обратно, по этому поводу местное население волнуется и даже митингует. А вот Туле повезло: бюст Ленина власти после реставрационных работ вернули в центр города.

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