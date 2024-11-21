Памятник Ленину передвинут под Калининградом

За тем, чтоб памятник перенесли, а не убрали обещают следить местные активисты. А то всякое может быть. К примеру, памятник Ленину в городе Ревда Екатеринбургской области еще в августе увезли на краткосрочную реставрацию, но так и не могут вернуть обратно, по этому поводу местное население волнуется и даже митингует. А вот Туле повезло: бюст Ленина власти после реставрационных работ вернули в центр города.