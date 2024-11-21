Метатель молота Валерий Пронкин из Нижнего Новгорода стал спортсменом года на национальной спортивной премии. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в телеграм-канале.
Спортсмен является воспитанником Комплексной школы олимпийского резерва № 1 в Нижнем Новгороде. Валерий Пронкин был чемпионом Европы среди юниоров до 20 лет 2013 года. Спортсмен также занял второе место на европейском первенстве до 23 лет в 2015 году и был серебряным призером чемпионата мира 2017 года.
В этом году Валерий Пронкин стал лучшим в сезоне в Европе и выиграл игры стран БРИКС.
Напомним, нижегородец Садык Лалаев стал бронзовым чемпионом мира по греко-римской борьбе.