Движение поездов от «Достоевской» до «Спасской» остановили

Движение поездов от станции «Достоевская» до станции «Спасская» приостановили по техническим причинам.
«От станции “Площадь Александра Невского 2” до станции “Достоевская” поезда следуют с увеличенным интервалом», — сказано в сообщении.
По техническим причинам поезда между станциями метро на четвертой (оранжевой) ветке на ходят. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.
Движение поездов от станции «Достоевская» до станции «Спасская» приостановили по техническим причинам.
«От станции “Площадь Александра Невского 2” до станции “Достоевская” поезда следуют с увеличенным интервалом», — сказано в сообщении.