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Движение поездов от «Достоевской» до «Спасской» остановили

По техническим причинам поезда между станциями метро на четвертой (оранжевой) ветке на ходят. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Источник: РИА "Новости"

Движение поездов от станции «Достоевская» до станции «Спасская» приостановили по техническим причинам.

«От станции “Площадь Александра Невского 2” до станции “Достоевская” поезда следуют с увеличенным интервалом», — сказано в сообщении.

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