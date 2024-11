Стали известны победители премии Country Music Association Awards 2024

Крис Стэплтон стал самым награждаемым исполнителем вечера, забрав три статуэтки: «Сингл года», «Песня года» (обе за песню White Horse) и «Вокалист года». «Альбомом года» был признан лонгплей Leather (2023) Коди Джонсона. Brooks & Dunn в 15-й раз одержали победу в номинации «Вокальный дуэт года». Меган Морони стала «Новой артисткой года». А Райли Грин и Элла Лэнгли получили свою первую награду на CMA Awards в категории «Музыкальное событие года» за песню You Look Like You Love Me (2024), сообщает Billboard.