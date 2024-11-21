Мокрый снег прогнозируется во многих районах Беларуси 22 ноября

Ночью будет облачно с прояснениями, днем преобладание облачной погоды. Ночью в отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег, утром и днем во многих районах — осадки, в основном снег, мокрый снег. В дневные часы по юго-востоку местами сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега.



На отдельных участках дорог может быть гололедица. Ветер южной четверти 4−9 м/с, днем порывы до 14 м/с.



Температура воздуха минимальная ночью составит 0 — минус 5, максимальная днем — минус 2 — плюс 3 градуса.