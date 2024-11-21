«Что хорошего сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения». Лукашенко заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат

Но здесь же Лукашенко сказал, чтобы ему честно написали «что хорошего люди сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения». И обратил внимание на важность того, чтобы были сконцентрированы проблемы, занимающие умы белорусов. Также белорусский лидер отметил, что хочет исправлять недостатки, которые замечают граждане.