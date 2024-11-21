«Что хорошего сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения». Лукашенко заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат людей, передает БелТА.
Так, Александр Лукашенко сказал, что для него одним из важнейших аспектов во время сбора подписей является общение членов инициативной группы с населением. Также он попросил собрать данные, озвучиваемые белорусами во время сбора подписей.
— Я бы вас очень просил, чтобы вы меня проинформировали, чтобы я знал, о чем люди говорят, на что надо обратить внимание, — пояснил он.
Глава Беларуси заметил, что таким образом будет получен хороший социологический срез.
— Лучшего не бывает, — уверен президент.
Но здесь же Лукашенко сказал, чтобы ему честно написали «что хорошего люди сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения». И обратил внимание на важность того, чтобы были сконцентрированы проблемы, занимающие умы белорусов. Также белорусский лидер отметил, что хочет исправлять недостатки, которые замечают граждане.
— Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны. И мы будем, естественно, в этом направлении работать и исправлять те недостатки, которые люди замечают, — заключил президент.
Также Александр Лукашенко заявил, что не ожидал 1,5 миллиона подписей за свое выдвижение на выборы 2025. Ранее мы писали, что белорусы оставили больше 1,5 миллиона подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.