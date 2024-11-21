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Поезда на четвёртой линии начали движение после сбоя

Движение поездов на четвёртой линии метро в Петербурге восстановлено. Интервал приходит в норму, сообщает пресс-служба метро в 12:37.

Источник: РИА "Новости"

В 12:20, напомним, метро проинформировало об остановке поездов от станции «Достоевская» до станции «Спасская». «Фонтанке» в пресс-службе пояснили, что причиной стала небольшая техническая неисправность.

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