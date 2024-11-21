Поезда на четвёртой линии начали движение после сбоя

В 12:20, напомним, метро проинформировало об остановке поездов от станции «Достоевская» до станции «Спасская». «Фонтанке» в пресс-службе пояснили, что причиной стала небольшая техническая неисправность.
Движение поездов на четвёртой линии метро в Петербурге восстановлено. Интервал приходит в норму, сообщает пресс-служба метро в 12:37.
В 12:20, напомним, метро проинформировало об остановке поездов от станции «Достоевская» до станции «Спасская». «Фонтанке» в пресс-службе пояснили, что причиной стала небольшая техническая неисправность.