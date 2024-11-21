Жители села Назаровского района теперь получают чистую воду

В селе Красная Поляна Назаровского района ввели в эксплуатацию новую автоматическую водоочистную станцию, сообщает пресс-служба Минстроя Красноярского края. Строительство велось по программе «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда».
Блочно-модульная озоно-фильтровальная станция с системой очистки смягчает и обеззараживает воду автоматически, то есть химические коагулянты для очистки не требуются.
Мощность станции — 600 м³ воды в сутки. Теперь около 1,5 тыс. жителей получают чистую питьевую воду без железа, вирусов, бактерий, избытков марганца в воде. Так, например, уровень содержания железа снизился в 17 раз. Показатели жёсткости в воде также снизились до нормативных.
— Раньше вода из крана текла рыжая, с неприятным запахом. Стирать в такой воде и мыть посуду было просто невозможно. Теперь мы пьём эту воду! Она чистая, без привкуса, прозрачная, — рассказали жительницы села.
По словам Михаила Ковалёва, главы Назаровского района, это уже вторая станция очистки воды в районе. Первая находится в пос. Преображенский.
— Планируем и дальше участвовать в программе, пока не обеспечим чистой водой всех жителей района, — пояснил он.
Отметим, что способ очистки воды для каждого поселения подбирается индивидуально. Здесь всё зависит от изначального анализа воды, который проводят специалисты Роспотребнадзора.