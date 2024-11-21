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В Ростове рядом с Кумженской рощей построят новый жилой район

В Ростове-на-Дону появится новый район, рассчитанный на 120 тысяч жителей.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове рядом с Кумженской рощей построят новый жилой район. Об этом сообщили на сайте «Движение.ру».

Новый жилой комплекс будет располагаться в Железнодорожном районе города. По данным экспертов, он будет рассчитан на 120 тысяч человек. К работам планируют приступить в 2025 году, а первую очередь введут в 2026—2027 годах.

Сроки могут колебаться от согласования документации с органами власти. Сейчас специалисты прорабатывают вопросы по обеспечению территории инженерной инфраструктурой и необходимыми мощностями.

— Сейчас ведется разработка мастер-плана территории всего массива. Проектирование элементов архитектурного облика запланировано на начало 2025 года, — говорится в сообщении.

Отметим, строительные работы будут вестись на неосвоенной территории. Ее площадь составляет порядка 300 гектаров. Запланированная площадь застройки — 2,4 млн квадратных метров.