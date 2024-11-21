Уфимский уролог рассказал о ключевых причинах нарушения эрекции

При таком заболевании возникает долгая и болезненная эрекция, которая никак не связана с половым возбуждением. Часто она происходит при серповидно-клеточной анемии. Недуг опасен тем, что может необратимо повредить кавернозные тела и сосуды полового члена, а также привести к тяжелой эректильной дисфункции.