Уфимский уролог рассказал о ключевых причинах нарушения эрекции

Уролог, андролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин рассказал о ключевых причинах нарушения эректильной дисфункции. Специалист пояснил в беседе с изданием UfaTime.ru, что может привести к этому недугу.
По словам специалиста, заболевание представляет собой неспособность достичь и/или поддержать эрекцию, которой достаточно для удовлетворительной сексуальной активности. Почти половина мужчин от 40 до 70 лет имеют подобного рода проблемы.
Ильнур Аглиуллин называет следующие причины эректильной дисфункции:
1) Болезни сосудов.
К ним относятся атеросклероз периферических сосудов, инфаркт миокарда и повышенное артериальное давление.
2) Высокое содержание холестерола в крови и ожирение.
3) Метаболический синдром.
При данном состоянии наблюдается повышенное кровяное давление, высокий уровень инсулина и холестерина, а также наличие жира на талии.
4) Системные заболевания.
Речь идет о диабете, склеродермии, почечной недостаточности, циррозе печени, гемохроматозе, раке и его лечении.
5) Неврологические недуги.
Проблемы с эрекцией могут вызывать эпилепсия, инсульт, рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре и болезнь Альцгеймера.
6) Болезнь Паркинсона.
7) Проблемы с гормонами.
К эректильной дисфункции могут привести нарушение работы щитовидной железы и низкий уровень тестостерона.
8) Болезнь Пейрони.
Этот недуг характерен развитием рубцов внутри пениса.
9) Приапизм.
При таком заболевании возникает долгая и болезненная эрекция, которая никак не связана с половым возбуждением. Часто она происходит при серповидно-клеточной анемии. Недуг опасен тем, что может необратимо повредить кавернозные тела и сосуды полового члена, а также привести к тяжелой эректильной дисфункции.
10) Курение.
Табакокурение замедляет кровоток в сосудах, а также вызывает разного рода хронические заболевания, которые приводят к проблемам с эрекцией.
11) Алкоголизм и наркомания.
12) Операции или травмы в области таза или спинного мозга.
13) Употребление некоторых лекарств.
Эректильную дисфункцию могут вызывать антидепрессанты, антигистаминные средства, лекарства от повышенного кровяного давления, аденомы или рака простаты.
По словам Ильнура Аглиуллина, эректильную дисфункцию диагностируют после тщательного осмотра и расспроса больного. Затем очень важно определить причину недуга. Для этого порой нужно провести разные исследования.
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