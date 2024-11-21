«Замёрзли и опоздали на работу»: под Калининградом пассажиры почти час ждали электричку, задержавшуюся из-за снегопада

На станции «Дружное — Западное» люди в снегопад почти час ждали задержавшуюся электричку из Светлогорска в Калининград. Об этом «Клопс» пожаловались сами пассажиры.
В четверг, 21 ноября, «Ласточка» должна была остановиться в Дружном в 7:05. «Мы прождали час на холодной станции! Все замёрзли и опоздали на работу. Снегопадом нас накрыло хорошо, спрятаться негде абсолютно: рядом хоть и есть остановка, но там пять человек всего лишь помещается», — рассказывает Оксана, которой не хватило места под крышей.
В КЖД «Клопс» подтвердили: электричка действительно опоздала на час и пришла на станцию к 8 утра. «Первый утренний электропоезд по техническим причинам задержался, — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги Александр Першин. — Это связано с погодными условиями, которые сложились сегодня утром — обильный снегопад. Мокрый снег нам хлопот доставил! Мы приносим извинения нашим пассажирам».
По словам Оксаны, мимо проехала другая электричка, не подобрав замерзающих людей. Как объяснил Першин, это был экспресс, который не останавливается в «Дружном — Западном».
Из-за снежного коллапса в Калининграде машины еле передвигаются и буксуют автобусы.