«Замёрзли и опоздали на работу»: под Калининградом пассажиры почти час ждали электричку, задержавшуюся из-за снегопада

В четверг, 21 ноября, «Ласточка» должна была остановиться в Дружном в 7:05. «Мы прождали час на холодной станции! Все замёрзли и опоздали на работу. Снегопадом нас накрыло хорошо, спрятаться негде абсолютно: рядом хоть и есть остановка, но там пять человек всего лишь помещается», — рассказывает Оксана, которой не хватило места под крышей.