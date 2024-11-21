Патологический перфекционизм ведет к росту числа заболеваний у человека

Исследование показало, что обладатели нормального перфекционизма, без отклонений в сторону патологии, меньше подвержены выгоранию и адекватно оценивают свои достижения. Люди же, у которых выявлен патологический перфекционизм, больше подвержены выгоранию, что в результате стресса создает большие риски для здоровья. Если определить тип перфекционизма, то возможно спрогнозировать вероятность эмоционального и профессионального выгорания человека, а также предотвратить возникновение проблем со здоровьем, рассказали ТАСС в вузе.