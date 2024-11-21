Патологический перфекционизм ведет к росту числа заболеваний у человека

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Перфекционизм создает большие риски для здоровья человека, выяснили исследователи из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) и Новосибирского госуниверситета, которые первыми в мире изучили влияние разных типов перфекционизма на профессиональное выгорание. Вызываемый патологическим перфекционизмом стресс влияет на повышение артериального давления и развитие функциональных отклонений в работе желудочно-кишечного тракта, сообщили ТАСС в пресс-службе НГПУ.
Уникальность исследования заключается в том, что ученые впервые сопоставили между собой профессиональное выгорание и типы перфекционизма. От проводимых ранее изучений вопроса это также отличается выборкой и методикой выявления перфекционизма. Ученые использовали адаптированный вариант «Опросника оценки выгорания» американского психолога Кристины Маслач, дополненный расчетом индекса синдрома перегорания, предложенным Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева.
«Стрессы из-за патологического перфекционизма могут стать факторами риска повышения артериального давления и развития заболеваний, таких, как функциональные отклонения в работе желудочно-кишечного тракта. Поэтому своевременное выявление такого перфекционизма позволит вовремя начать профилактику таких заболеваний», — цитирует пресс-служба доктора медицинских наук, профессора кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Михаила Суботялова.
Исследование показало, что обладатели нормального перфекционизма, без отклонений в сторону патологии, меньше подвержены выгоранию и адекватно оценивают свои достижения. Люди же, у которых выявлен патологический перфекционизм, больше подвержены выгоранию, что в результате стресса создает большие риски для здоровья. Если определить тип перфекционизма, то возможно спрогнозировать вероятность эмоционального и профессионального выгорания человека, а также предотвратить возникновение проблем со здоровьем, рассказали ТАСС в вузе.
В ходе исследования весной 2024 года ученые опросили более 100 людей из различных сфер деятельности: человек-человек (все педагогические, медицинские, психолого-социальные профессии, профессии сферы услуг), человек-знаковая система (переводчики художественных и технических текстов, аналитики, финансисты, бухгалтеры), человек-техника (инженер-конструктор, автослесарь, системный администратор) и человек-художественный образ (художник, актер, певец, реставратор, искусствовед). Возраст опрошенных составил от 20 до 77 лет (средний — 42 года), все были официально трудоустроены, никто параллельно с работой не получал образование.