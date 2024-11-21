Болезнь Альцгеймера можно диагностировать тремя вопросами

В ходе исследования соответствующие вопросы были заданы 108 пациентам с различной стадией заболевания и 47 людям без каких-либо когнитивных нарушений. При этом сканирование мозга участников исследования показало, что отрицательный ответ на первый вопрос, подробный ответ на второй и отрицательный (либо приведение в качестве примера новости с большим сроком давности) на третий — может говорить о наличии болезни Альцгеймера или риска ее развития. Также подчеркивается, что если в ходе ответа на вопрос пациент поворачивался к человеку, сидевшему рядом с ним, как бы ища поддержки или совета, то это также говорит о риске развития у него болезни Альцгеймера.