Болезнь Альцгеймера можно диагностировать тремя вопросами

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Объединенная группа японских исследователей из японского университета Кэйо и медицинского центра Сайсэкай разработала метод, который позволяет при помощи нескольких простых вопросов выявить риск возможного возникновения у пациента болезнь Альцгеймера. Об этом сообщил японский университет.
В ходе своего исследования ученые выяснили, что три вопроса: «Беспокоит ли вас сейчас что-либо? Приносит ли вам сейчас что-то радость? Какие новости в последние три месяца привлекли ваше внимание?», — могут помочь уже на ранней стадии выявить риск возникновения у человека болезни Альцгеймера.
В ходе исследования соответствующие вопросы были заданы 108 пациентам с различной стадией заболевания и 47 людям без каких-либо когнитивных нарушений. При этом сканирование мозга участников исследования показало, что отрицательный ответ на первый вопрос, подробный ответ на второй и отрицательный (либо приведение в качестве примера новости с большим сроком давности) на третий — может говорить о наличии болезни Альцгеймера или риска ее развития. Также подчеркивается, что если в ходе ответа на вопрос пациент поворачивался к человеку, сидевшему рядом с ним, как бы ища поддержки или совета, то это также говорит о риске развития у него болезни Альцгеймера.