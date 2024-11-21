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Глава Крыма призвал отпраздновать Новый год скромно

Аксенов призвал не устраивать массовые новогодние гуляния.

Глава Республики Крым в прямом эфире телеканала «Крым 24» призвал ограничить проведение массовых мероприятий и количество развлекательных программ в период новогодних праздников.

По его мнению, в условиях, когда одна часть страны защищает свои интересы на фронте, рискуя жизнью, другая часть не должна развлекаться с утра до вечера.

"Необходимо ограничить развлекательные передачи, конкурсы,

шоу на центральных каналах. Нельзя делать так, чтобы одна часть страны воевала на фронте, рисковала своей жизнью и отдавала свои жизни за будущее страны, а другая с утра до вечера развлекалась. Так быть не должно", — уверен Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что сам планирует отметить Новый год очень скромно, и призвал остальных провести праздник также без лишнего веселья в знак поддержки военнослужащих.