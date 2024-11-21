Концерты, мастер-классы и выставки: в Кировском и Московском районах отметят День матери

В Кировском и Московском районах Казани пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню матери.
Отмечать праздник будут в учреждениях культуры города, сообщает пресс-служба районов. Так, 22 ноября в ДК «Красная горка» для жителей и гостей города состоится концерт. Мероприятие стартует в 18:00.
В этот же день с 9:00 всех желающих ждут на мастер-классы в ДК Железнодорожников. Для участия необходимо записаться по номеру: +7 (843)-590−09−35. Также здесь в 18:30 пройдет праздничный концерт.
Спектакль «Әниләр һәм бәбиләр» покажут 23 ноября в КЦ «Залесный». Начало — в 18:00. Мероприятие пройдет по адресу: пер. Осиновский, 8.
25 ноября в КЦ «Залесный» развернется праздничный концерт «Пусть всегда будет мама». Начало — в 17:00.
Выставку рисунков «Для мамы» организуют в ДК «Юность». Увидеть творчество юных горожан можно с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Химиков, 11.
Также в ДК «Красная горка» до 30 ноября будет работать выставка художественных работ «Голос мамы». Посетить мероприятие можно по адресу: ул. Приволжская, 97а.
Напомним, ко Дню матери в Казани стартует проект «Спасибо, мама!». На городских билбордах разместят 50 поздравлений от жителей столицы РТ. Увидеть поздравления на билбордах жители смогут 24 ноября.