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В Краснодаре на Восточном обходе образовалась многокилометровая пробка

Среднее время простоя в очереди оценили в 46 минут.

Утром 21 ноября на Восточном обходе Краснодара в направлении Адыгейска образовалась пробка протяженностью 5,6 километра, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на сервис «Яндекс Карты» (18+).

Среднее время ожидания в пробке оценивается примерно в 46 минут. Затор начинается в районе поселка Лорис и заканчивается у жилого комплекса «Марсель» на Производственной улице.

Ситуация осложняется двумя дорожно-транспортными происшествиями на трассе М-4 «Дон»: первое ДТП произошло в 10 утра у АЗС «Уфимнефть», второе случилось через 10 минут, уже на правой полосе около ЖК «Марсель».

Автомобилистам рекомендуется учитывать сложившуюся обстановку при составлении своего маршрута.