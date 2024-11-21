В Краснодаре на Восточном обходе образовалась многокилометровая пробка

Утром 21 ноября на Восточном обходе Краснодара в направлении Адыгейска образовалась пробка протяженностью 5,6 километра, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на сервис «Яндекс Карты» (18+).
Среднее время ожидания в пробке оценивается примерно в 46 минут. Затор начинается в районе поселка Лорис и заканчивается у жилого комплекса «Марсель» на Производственной улице.
Ситуация осложняется двумя дорожно-транспортными происшествиями на трассе М-4 «Дон»: первое ДТП произошло в 10 утра у АЗС «Уфимнефть», второе случилось через 10 минут, уже на правой полосе около ЖК «Марсель».
Автомобилистам рекомендуется учитывать сложившуюся обстановку при составлении своего маршрута.