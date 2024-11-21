Лукашенко сказал не останавливать досрочно сбор подписей в его поддержку после достижения планки в 1,5 миллиона

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил не останавливать досрочно сбор подписей в его поддержку, несмотря на уже имеющиеся 1,5 миллиона, передает БелТА.
Ранее мы писали, что белорусы оставили больше 1,5 миллиона подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты. А также, что Александр Лукашенко заявил, что не ожидал 1,5 миллиона подписей за свое выдвижение на выборы 2025.
При этом на встрече с руководителем и координаторами инициативной группы 21 ноября белорусский президент напомнил, что сбор подписей в поддержку кандидатов на президентский пост проходит до 6 декабря 2024-го. В связи с этим он заметил, что хочет посоветоваться о действиях инициативной группы.
— Я уже говорил о том, что, наверное, надо прекратить сбор, но это будет неправильно, потому что люди упрекнут. 6 декабря, значит, до 6 декабря мы где-то должны присутствовать, чтобы желающие могли прийти и расписаться, — прокомментировал глава страны.
При этом Лукашенко заметил, что не стоит напрягать членов инициативной группы, «чтобы они бегали, перенапрягались». Он также сказал, что не стоит ходить по домам или устраивать лишние пункты сбора подписей.
— И так собрано достаточное количество, — резюмировал президент.
Еще Александр Лукашенко рассказал, что перекрестился после инициативы ФПБ собирать за него подписи.
Также белорусский президент заявил, что для него важны проблемы, которые тревожат людей: «Что хорошего сказали, — двумя строчками — и все остальное, что требуют люди и что плохого, с их точки зрения».
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.