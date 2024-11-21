Лукашенко сказал не останавливать досрочно сбор подписей в его поддержку после достижения планки в 1,5 миллиона

— Я уже говорил о том, что, наверное, надо прекратить сбор, но это будет неправильно, потому что люди упрекнут. 6 декабря, значит, до 6 декабря мы где-то должны присутствовать, чтобы желающие могли прийти и расписаться, — прокомментировал глава страны.