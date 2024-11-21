В Уфе планируют вернуть трамваи на проспект Октября

Такова программа развития транспортной инфраструктуры города на ближайшее 20 лет. Документ был подписан главой столичной администрации накануне, 20 ноября.
В документе сообщается, что администрация Уфы планирует восстановить трех ранее демонтированных трамвайных линий. Среди них маршрут по проспекту Октября — от площади Володарского до улицы Трамвайной, по Уфимскому шоссе — от кольца улицы Интернациональная до Трамвайной, и по улице Ленина — от улицы Революционной до бульвара Ибрагимова.
Примерный бюджет — около 2,5 млрд рублей. Рельсы на ул. Ленина могут появиться к 2029 году, на двух других улицах — к 2032 году.