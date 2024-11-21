В Омске на Левобережье этой ночью горело кафе

В Омске из-за перегрузки электросетей произошло замыкание на кухне одного из ресторанов Омска. Пункт общественного питания загорелся поздно ночью на первом этаже ТЦ на Бульваре Архитекторов.
Судя по фотографиям, которые предоставили сотрудники МЧС, очаг возгорания находился на кухне.
Фото: МЧС России по Омской области.
Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Сначала посетители почувствовали специфический едкий запах, потом началось задымление. Оперативно возгорание ликвидировано, пострадавших нет.